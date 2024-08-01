اشارت السيدة روزيت الدويهي كرم، والتي شفاءها كان سببا لنقل البطريرك مار اسطفان الدويهي من درجة التكريم إلى درجة الطوباوية، الى انها كانت تعاني من مرض خطير جعلها معدومة الحركة، وقد جالت عند الاطباء من اجل الشفاء.
ولفتت في حديث تلفزيوني، الى أنها وبعد تناول حفنة من التراب من الحديقة الصغيرة قرب التمثال للبطريرك الدويهي، شعرت بنار كبيرة تجتاح جسمها لكن مكّنتها من الحركة لدرجة أنها سارت على قدميها نحو منزل شقيقتها التي تفاجأت كثيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر السيدة روزيت الدويهي: بعد تناول حفنة من التراب من قرب تمثال الدويهي شفيت وعادت لي الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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