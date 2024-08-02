زلزال بقوة نحو 5 درجات يضرب جنوب إيطاليا

اعلنت وكالات رصد إن زلزالا بقوة نحو خمس درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس جنوب إيطاليا وشعر به سكان منطقة أوسع. واوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا، إن الزلزال وقع بالقرب من مدينة كوزنسا الساعة 9:43 مساء (1943 بتوقيت جرينتش). ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.

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