اشارت وكالة "فارس" الإيرانية الى ان التحقيقات الأولية تظهر وقوف إسرائيل وراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران. ولفتت "فارس" الى ان مقر إقامة هنية الواقع في الطابق الرابع من أحد مباني منطقة الزعفرانية في طهران تعرض لمقذوف مما أدى إلى مقتله.

كانت هذه تفاصيل خبر فارس: مقر إقامة هنية الواقع في الطابق الرابع من أحد مباني منطقة الزعفرانية في طهران تعرض لمقذوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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