واشنطن بوست: الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة حربية و4 آلاف جندي في الشرق الأوسط

نشرت الولايات المتحدة 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى «حزب الله» فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع "البنتاغون" صحيفة «واشنطن بوست»، بتمركز حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت»، ومدمرات في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، إضافة إلى فرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والمتوسط، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي السياق، أشار موقع «أكسيوس» إلى أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هنية وشكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى حالة ضغط كبير على إيران و«حزب الله» ووكلاء آخرين للرد بقسوة أكثر مما خططوا له.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مسؤولين أميركيين اعترفوا سراً بأن إسرائيل هي من اغتالت هنية، الأربعاء. وأضافت أن كبار مسؤولي البنتاغون والجيش ذهلوا من الاغتيال في طهران، في خطوة تجعل من الصعب على إيران ألا ترد.