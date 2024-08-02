القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يزيد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان سلاح الجو زاد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم ويستنفر البوارج الحربية.

بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية بان المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.