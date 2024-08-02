اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان سلاح الجو زاد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم ويستنفر البوارج الحربية.
بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية بان المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يزيد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.