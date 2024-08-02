الجريدة: خامنئي تجاهل تحذير بايدن وعقد اجتماعات أمنية لمناقشة الرد على اغتيال هنية بطهران وشكر ببيروت

كشف مصدر بمجلس الأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة» الكويتية عن تلقي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان رسالة تحذيرية من إدارة نظيره الأميركي جو بايدن جددت فيها التزامها بأمن إسرائيل وأنها وشركاءها سيدافعون عنها لو حاولت إيران وحلفاؤها الهجوم عليها.

واوضح المصدر إن الرسالة، التي نقلتها السفارة السويسرية، تطالب إيران بضبط النفس وعدم التصرف بطريقة تؤدي إلى تصعيد لا تحمد عقباه في المنطقة، وتؤكد أن الأميركيين لم يكونوا على علم بعملية اغتيال هنية، وأنهم مستعدون للتوسط لإيجاد صيغة رد منسق يحفظ ماء وجه الإيرانيين.

وأضاف أن المرشد الأعلى علي خامنئي تسلم الرسالة من بزشكيان وأمره بعدم الرد عليها، واجتمع بمستشاريه وأعضاء مجلس الأمن القومي بعد صلاة الجنازة على هنية، وطلب منهم وضع خططهم للرد على إسرائيل، مبيناً أن المجتمعين طرحوا الرد الجماعي الضخم من قبل إيران وجبهة المقاومة على أساس أن العمليات الإسرائيلية في طهران وضاحية بيروت وميناء الحديدة استهدفتهم جميعاً، ولهذا فإن الرد يجب أن يكون شاملاً ومشتركاً.

وأفاد المصدر بأن الاجتماع ناقش مهاجمة إيران القواعد العسكرية والاستخباراتية في تل أبيب واستهداف «حزب الله» مقرات عسكرية وأمنية في حيفا، مشيراً إلى أن الحوثيين أعلنوا جاهزيتهم لضرب مصادر الطاقة والمرافق الحيوية مثل حقل كاريش شرط إمدادهم ببعض الأسلحة الجديدة، وعلى الفور أمر المرشد الحرس الثوري بتأمين كل ما يحتاجونه.

وأضاف أن بعض المجتمعين طالبوا بالتريث، نظراً لأن إسرائيل وحلفاءها حالياً في استنفار شامل وينتظرون الرد، وعليه من الأفضل لإيران وجبهة المقاومة الانتظار لمفاجأتهم، موضحاً أن هؤلاء رأوا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحتاج لإشعال فتيل الحرب في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية ويسعى لإثارة حرب كبرى تشمل الجميع ومن ضمنهم الدول العربية والخليجية وحتى تركيا وليس فقط إيران والولايات المتحدة، ليتمكن من رمي ورقة الحل الشامل أو الحرب الشاملة على الطاولة، ولهذا لا يجب إعطاؤه هذه الفرصة وتوجيه ضربة في زمان لا يسمح للأميركيين بالتدخل لمساعدة إسرائيل، وهذا يعني الانتظار شهرين قبل توجيه الضربة الشاملة.

وأشار المصدر إلى أنه من المقترحات التي لا تزال على الطاولة محاولة اغتيال شخصيات ووزراء إسرائيليين مثل بتسلئيل سموترش وإيتماير بن غفير ويوآف غالانت وحتى نتنياهو نفسه لإسقاط حكومته، وإنهاء كل هذا الجدل الحاصل بسبب سعيه لتوسيع دائرة الحرب ليبقى في السلطة، وبالتالي أيضاً وقف العدوان على غزة والتصعيد في المنطقة بشكل عام. وأوضح أن المرشد ما زال مصراً على رد مباشر واستهداف تل أبيب مقابل ما حصل في طهران، وطالب لأول مرة بوضع الخطط السابقة جانباً وعدم الاهتمام أو الخوف من احتمال اندلاع حرب كبرى في المنطقة، لأنه آن الأوان لإفهام اسرائيل والولايات المتحدة أنهما لا يمكنهما اللعب بهذه الورقة من الآن فصاعداً، وأن استراتيجية إيران في تجنب المواجهة انتهت.

وذكر أن المرشد أكد للمجتمعين أنه يريد مشروعاً سريعاً لضربة قوية لإسرائيل لا تخطر على الأذهان، كما أصدر أوامر ببدء عمليات تحقيق واسعة داخل الأجهزة الأمنية، وتم تعليق عمل عدد من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية ريثما تنتهي التحقيقات. وبحسب المصدر، فإن الرئيس بزشكيان كان مستاء جداً من أنه سوف يواجه ظروفاً كهذه مع بدء عمله، في حين أنه وصل إلى الحكم بوعود حل الخلافات الدولية، مبيناً أنه أبلغ بعض المجتمعين بأنه سيحاول الاجتماع مع المرشد ليقنعه بضرورة عدم الوقوع في فخ إسرائيل، لكنه أيضاً يريد أن يجعلها تندم على ما قامت به في طهران.