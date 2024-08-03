زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين​​​ فجر اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.23 بالتوقيت العالمي، وكان مركزه على بعد 19 كيلومترا شرق مدينة برشلونة الفلبينية وبعمق 17 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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