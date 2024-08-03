اخبار العالم

زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر المحيط الهادئ قبالة سواحل الفلبين​​​ فجر اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.23 بالتوقيت العالمي، وكان مركزه على بعد 19 كيلومترا شرق مدينة الفلبينية وبعمق 17 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements