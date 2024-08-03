استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد مسعف فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم “بلاطة” بالضفة الغربية قبل نحو أسبوع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن المسعف المتطوع تامر صقر (21 عاما) أصيب أثناء عمله على إخلاء الجرحى عقب قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال منزلا في مخيم “بلاطة” يوم السبت الماضي، والذي ارتقى خلاله شهيدان، وأصيب أكثر من 20 فلسطينيا بجروح.

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