استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مركبة شمال طولكرم بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبة قرب بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدة صواريخ مركبة فلسطينية شمال طولكرم، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وقد منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المركبة بعد قصفها.

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