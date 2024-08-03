شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: مهرجان العلمين جعل المدينة محط أنظار العالم ويساهم في تنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مهرجان العلمين ونجاحه يؤكد أن مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية عالمية وباتت محط أنظار العالم، مشيرا إلى أن المهرجان نجح فيما تضمنه من فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ونجح في أن يمثل انطلاقة حقيقية لتنشيط ودعم السياحة.

وأوضح "الكحيلي"، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بمدينة العلمين الجديدة، شهدت ترحيبا كبيرا وتجمعا من كافة المواطنين الزائرين السائحين للمدينة، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الرئيسين، ما يؤكد ما وصلت إليه مدينة العلمين وتحولها إلى مدينة سياحية عالمية، وكذلك الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر وجعلها تجذب المستثمرين والسائحين من كافة أنحاء العالم.

وقال "الكحيلي"، إن النجاح الذي وصلت إليه مدينة العلمين يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة في عملية البناء والتنمية حتى تصبح المدينة محط أنظار العالم وقبلة سياحية هامة، مشيراً إلى أن مدينة العلمين أحد المشروعات القومية التي نجحت الدولة في تحويلها إلي مدينة سياحية عالمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مهرجان العلمين ليس مجرد مهرجان ترفيهي يضم كافة الفعاليات بل يلعب أدوارا بالغة الأهمية في إطار التنمية، وأن حرص الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد مؤتمرات صحفية هناك وكذلك الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من حملة 100 مليون صحة، وهى المبادرة التي نجحت في القضاء علي فيروس سي من مصر، بالتوازي مع إقامة مهرجان العلمين يؤكد على أن مدينة العلمين أصبحت محط اهتمام وأنظار العالم.