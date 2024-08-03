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حملة "إيد واحدة" تنظم قافلة طبية لأكثر من 300 مواطن بالشرقية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 03 أغسطس 2024 08:59 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن حملة "إيد واحدة"، نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية للأسر الأكثر احتياجًا بقرى طهرة حميد، الزنكلون، بنى عامر مركز الزقازيق وأبو متنا اكراش فرغان مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

ووصل عدد المستفيدين من القافلة إلى 300 مستفيد وبمشاركة عدد كبير من المتطوعيين لتكريث ثقافة التطوع لديهم.

وتهدف حملة "إيد واحدة"تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة مع تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي، حيث تنظم مؤسسات التحالف معارض متنوعة بمختلف محافظات مصر، والتي تساهم توفير الملابس المناسبة لعدد كبير من الأسر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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