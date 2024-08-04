شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تطور جديد بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، أُطلقت اليوم الأحد عشرات الصواريخ على منطقة الجليل الأعلى بشمالي الأراضي المحتلة.

وجاء ذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى بجنوبي لبنان وأسفرت عن إصابة مدنيين. حرب إسرائيل على لبنان وقُصفت مستعمرة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان.

وذكر أنه اعترض معظم تلك الصواريخ، فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مجتمعات في منطقة الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة.

كما حذرت أيضًا من الرشقة الصاروخية، على مناطق تقع في منطقة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.