سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف قيادياً في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن سلاح الجو نفذ عملية استهدفت قيادياً بارزاً في وحدة الرضوان، التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك في إطار تصعيد المواجهات على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن العملية الجوية تمت بدقة عالية، واستهدفت موقعاً حيوياً في جنوب لبنان، حيث تواجد القيادي المستهدف. وأكد البيان أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي تهدف إلى تقليص قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.





وأشار المتحدث إلى أن وحدة الرضوان تعتبر واحدة من أهم الوحدات العسكرية لحزب الله، وهي متخصصة في العمليات الخاصة والمهام الهجومية. وأضاف أن استهداف قيادي في هذه الوحدة يشكل ضربة قوية للبنية التنظيمية والقدرات العملياتية للحزب.





القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا وناقلة جند في كمين مركب في تل السلطان غربي رفح





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 4 دبابات ميركافا وناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تل السلطان غربي رفح.





وفي بيان عاجل صدر عن القسام، أكدت الكتائب أنها نصبت كمينًا مركبًا لقوات الاحتلال في المنطقة، مما أدى إلى تدمير الدبابات وناقلة الجند. وأضافت الكتائب أنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية في الموقع لإجلاء الجنود المصابين والقتلى.