البيت الأبيض: أطلعنا الرئيس بايدن على الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض في تصريح خاص لوسائل إعلام عربية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تم إطلاعه على تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق، والتي تضم قوات أمريكية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب تطورات الموقف، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن يتلقى تحديثات منتظمة حول الوضع الأمني في العراق.

ووفقاً لمصادر مطلعة، وقع الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث ارتفعت وتيرة الهجمات ضد القوات الأمريكية وسط توترات إقليمية متزايدة. وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين، حسبما أفادت تقارير إعلامية، فيما يجري تقييم الخسائر والأضرار.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية قواتها في العراق، وأنها تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات تستهدف سلامة جنودها أو مصالحها في المنطقة. وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تنسق بشكل وثيق مع الحكومة العراقية لضمان أمن القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، ولمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تزداد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق. وقد أشار مراقبون إلى أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، خاصة في ظل التحركات الأمريكية لتعزيز دفاعاتها في قواعدها بالعراق وسوريا.

من المتوقع أن تعقد الإدارة الأمريكية اجتماعات أمنية رفيعة المستوى خلال الساعات القادمة لمناقشة الرد المناسب على هذا الهجوم، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهات أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

مسؤولين أمريكيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأمريكية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قولهم إن الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة قرب بغداد الأسبوع الماضي استهدفت مجموعة من المسلحين الذين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق. ووفقاً لهذه المصادر، كان المسلحون يتبعون جماعة مدعومة من إيران ويخططون لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

أفادت التقارير أن المسلحين كانوا في مراحل متقدمة من التخطيط للهجوم، وأن الضربة الجوية الأمريكية جاءت بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة حول أنشطتهم. وأكد المسؤولون أن الهدف من الغارة كان تعطيل العملية قبل تنفيذها، وهو ما اعتبرته واشنطن إجراءً وقائياً لحماية قواتها وحلفائها في المنطقة.

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي إلى أن الموقع المستهدف كان يستخدم كمركز للتخطيط والتجهيز للهجمات ضد القوات الأمريكية، وأن الغارة أدت إلى مقتل عدد من المسلحين، بينهم قيادي بارز كان مسؤولاً عن التنسيق مع جهات خارجية. وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت في وقت حساس، حيث تزايدت التهديدات ضد القوات الأجنبية في العراق على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار استراتيجية أمريكية أوسع لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها ومنشآتها في المنطقة إذا استدعت الحاجة، محذرين من أن أي هجمات ضد القوات الأمريكية ستُقابل برد حاسم.

من المتوقع أن يؤدي هذا الهجوم إلى زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، والتي طالما هددت بالرد على الغارات الجوية الأمريكية. وفي هذا السياق، تواصل الولايات المتحدة تعزيز دفاعاتها وإجراءاتها الأمنية في القواعد التي تتواجد فيها قواتها تحسباً لأي هجمات محتملة.