إصابة ما لا يقل عن 5 أمريكيين في الهجوم على قاعدة عين الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن ما لا يقل عن 5 أمريكيين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق.

وأكد المسؤولون أن الهجوم وقع في وقت سابق اليوم، حيث تعرضت القاعدة التي تضم قوات أمريكية ومتحالفة معها لهجوم صاروخي. وأشاروا إلى أن الإصابات تتراوح بين حالات حرجة ومتوسطة، وأن الجنود المصابين يتلقون حالياً العلاج الطبي في الموقع.

وتُعتبر قاعدة عين الأسد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وتقع في محافظة الأنبار. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعتبر مسؤولة عن سلسلة من الهجمات المماثلة في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، يتم حالياً تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة، كما تم رفع مستوى التأهب داخل القواعد الأمريكية في العراق تحسباً لهجمات أخرى محتملة. وقد أعربت واشنطن عن قلقها إزاء استمرار هذه الهجمات، وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من العراق والمنطقة بشكل عام.

ومن المتوقع أن تتزايد ردود الفعل الدولية على هذا الهجوم، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة.

نيويورك تايمز: طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين بأن طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة تحسباً لحرب محتملة مع إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة والتوقعات المتزايدة لاندلاع صراع واسع النطاق بين إيران وإسرائيل.

وبحسب المسؤولين، فإن إيران أعربت عن حاجتها العاجلة لتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن روسيا استجابت لطلب إيران وبدأت بالفعل في تسليمها أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.

ويأتي هذا التعاون العسكري بين إيران وروسيا في وقت حساس، حيث تحاول إيران تعزيز قدرتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقاً للتقارير، فإن الأنظمة التي تم تسليمها تشمل رادارات متطورة قادرة على اكتشاف التهديدات الجوية على مسافات بعيدة، بالإضافة إلى معدات تهدف إلى تعزيز قدرة إيران على صد الهجمات الجوية.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية إيران لتحصين أجوائها ضد أي هجمات جوية مفاجئة، سواء كانت من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويشير مراقبون إلى أن هذا الدعم الروسي لإيران قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ويزيد من احتمالات حدوث مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من تحالف أوسع بين طهران وموسكو، حيث تعمل روسيا على تعزيز علاقتها مع إيران من خلال تقديم الدعم العسكري والتقني. ويرى المحللون أن هذا التعاون يعكس التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى إيران إلى بناء شبكة دفاع جوي قوية تحسباً لأي تصعيد محتمل في المنطقة.

وفي هذا السياق، تستمر الجهود الدبلوماسية على المستوى الدولي لتهدئة الوضع، إلا أن التحركات العسكرية على الأرض تشير إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب مواجهة غير مسبوقة.