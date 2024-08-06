إطلاق صاروخين كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين أمنيين عراقيين أن صاروخين من نوع كاتيوشا أُطلقا اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، التي تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.

ووفقاً للمصادر، سقط الصاروخان داخل محيط القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار، دون أن يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن. وأوضح المصدران أن الهجوم وقع في ساعات الفجر، وأنه تم إطلاق الصواريخ من منطقة قريبة من القاعدة.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الأمنية في العراق، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكراراً للهجمات الصاروخية على القواعد التي تضم قوات أمريكية. وتعتبر قاعدة عين الأسد واحدة من أكبر وأهم القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية العراقية شرعت في تمشيط المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد بحثاً عن منصات إطلاق الصواريخ، فيما رفعت القوات الأمريكية مستوى التأهب داخل القاعدة تحسباً لهجمات جديدة.

وهذه التطورات تأتي في وقت حساس يشهد فيه العراق توتراً متزايداً على خلفية تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وتعتبر هذه الهجمات جزءاً من سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الوجود الأمريكي في العراق، والتي زادت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهجمات إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، خاصةً في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة العراقية لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المنشآت العسكرية الأجنبية على أراضيها.

مسؤولين أمريكيين: إصابة ما لا يقل عن 5 أمريكيين في الهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن ما لا يقل عن 5 أمريكيين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق.

وأكد المسؤولون أن الهجوم وقع في وقت سابق اليوم، حيث تعرضت القاعدة التي تضم قوات أمريكية ومتحالفة معها لهجوم صاروخي. وأشاروا إلى أن الإصابات تتراوح بين حالات حرجة ومتوسطة، وأن الجنود المصابين يتلقون حالياً العلاج الطبي في الموقع.

وتُعتبر قاعدة عين الأسد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وتقع في محافظة الأنبار. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعتبر مسؤولة عن سلسلة من الهجمات المماثلة في الفترة الأخيرة.

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، يتم حالياً تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة، كما تم رفع مستوى التأهب داخل القواعد الأمريكية في العراق تحسباً لهجمات أخرى محتملة. وقد أعربت واشنطن عن قلقها إزاء استمرار هذه الهجمات، وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على القوات الأمريكية للانسحاب من العراق والمنطقة بشكل عام.

ومن المتوقع أن تتزايد ردود الفعل الدولية على هذا الهجوم، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة