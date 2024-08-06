شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية على 28 شخصًا في بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 28 شخصا إضافيًا لصلتهم بالقمع المستمر للمواطنين في بيلاروس.

وانتقد بيان صادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "تدهور وضع حقوق الإنسان في بيلاروس"، فيما أدان استمرار اضطهاد النظام البيلاروسي للبلاد. عقوبات أوروبية على بيلاروس وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قبل الذكرى السنوية الرابعة لقمعه للاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخابه في أغسطس 2020، حيث أدان الاتحاد الأوروبي وآخرون الانتخابات ووصفوها بأنها مزورة.



ومن بين الأشخاص الجدد الذين استهدفتهم العقوبات، أعضاء في السلطة القضائية، ومسؤولو سجون وإيرينا أكولوفيتش مدير عام وكالة أنباء تليجراف البيلاروسية الحكومية (بيلتا).

وتسري عقوبات الاتحاد الأوروبي على 261 فردًا و37 كيانا في بيلاروس، وتشمل تجميد الأصول الخاصة بهم الموجودة في التكتل.