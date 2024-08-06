هايمز: اغتيال هنية يهدد بوقف إطلاق النار والرد الإيراني قد يكون قاِسِ

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الامريكى ، عن قلقه العميق بشأن تأثير اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر على جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد هايمز أن هذه الأحداث قد تجعل من الصعب تحقيق هدنة دائمة، وأن الرد الإيراني المتوقع على الاغتيال قد يختلف بشكل ملحوظ عن ردود الفعل السابقة.

وأوضح هايمز أن اغتيال هنية، الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفؤاد شكر، قائد حزب الله، قد يزيد من تعقيد جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار. وذكر أن هذه العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تفاقم النزاع وتعقيد جهود السلام، مما يجعل التوصل إلى هدنة مستدامة أكثر صعوبة.

وأشار هايمز إلى أن الرد الإيراني على هذه الأحداث قد يكون مختلفاً بشكل كبير عن ردود الفعل التي شهدناها في أبريل الماضي. وأضاف أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى تصعيد أوسع، مما يزيد من خطر اندلاع نزاع إقليمي شامل. وأكد أن هذا التصعيد المحتمل يستدعي تحليلاً دقيقاً واستجابة منسقة من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

وفي سياق متصل، شدد هايمز على أهمية تنسيق الجهود بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لضمان استقرار المنطقة ومنع تفاقم النزاع. وأكد على ضرورة متابعة التطورات عن كثب وتقديم الدعم اللازم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات وضمان حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

كما نوه هايمز بأهمية الاستعداد لمواجهة أي تطورات مفاجئة قد تنجم عن الوضع الحالي، وأكد أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الأمن الإقليمي.

تأتي تصريحات هايمز في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيداً ملحوظاً في النزاعات، مما يزيد من القلق بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في ظل الظروف الحالية.