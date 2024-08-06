نائب ديمقراطي: الرد الإيراني على اغتيال هنية قد يكون أكثر فتكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي جيم هايمز، إن الرد الإيراني قد يكون أكثر فتكا.

وأضاف كبير الديمقراطيين، أن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية قد يختلف عن أبريل الماضي.

وتابع جيم هايمز، أن صواريخ جنوب لبنان لا يوجد وقت كاف لاعتراضها، موضحا أن اغتيال هنية وشكر يضع وقف إطلاق النار خارج الطاولة.

كان البيت الأبيض، قال إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.