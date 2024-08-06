اخبار العالم

"ميتا" تعتذر على إزالة منشورات رئيس وزراء ماليزيا عن إسماعيل هنية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز، على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية.

وقال متحدث الشركة في تصريحات لوكالة رويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة إن المحتوى أعيد منذ ذلك الحين "مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية".

كان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتهم الخميس الماضي شركة ميتا بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا