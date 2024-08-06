بنجلاديش تنتظر الحكومة المؤقتة وقائد الجيش للقاء المحتجين

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي قائد الجيش في بنجلاديش مع زعماء الاحتجاجات الطلابية اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، بينما تنتظر البلاد تشكيل حكومة جديدة بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وهروبها في أعقاب انتفاضة عنيفة ضدها أسفرت عن مقتل المئات.

ووفق لوكالة "رويترز"، قال زعماء الطلاب الذين قادوا حركة ضد حصص الوظائف والتي تحولت إلى دعوة لاستقالة حسينة في وقت مبكر من اليوم إنهم يريدون حكومة مؤقتة جديدة مع الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس كمستشار رئيسي لها.

وقالت ناهد إسلام، إحدى أبرز منظمي الحركة الطلابية، في مقطع فيديو على فيسبوك مع ثلاثة منظمين آخرين:"أي حكومة غير تلك التي نوصي بها لن تكون مقبولة، لن نقبل أي حكومة يدعمها الجيش أو يقودها، وأجرينا أيضًا مناقشات مع محمد يونس ووافق على تولي هذه المسؤولية بدعوة منا".

فيما فاز يونس (84 عاما) وبنك جرامين الذي يرأسه بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لعملهما على انتشال ملايين البشر من براثن الفقر من خلال منح قروض صغيرة لا تتجاوز قيمتها 100 دولار للفقراء في المناطق الريفية في بنجلاديش، لكن المحكمة وجهت إليه اتهامات في يونيو حزيران بالاختلاس وهو ما نفاه، ولم يستجب يونس فورًا لطلب التعليق.

وقال الجيش في بيان إن قائد الجيش الجنرال واكر الزمان يعتزم لقاء منظمي الاحتجاج في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم، وذلك بعد يوم من إعلان زمان استقالة حسينة في خطاب تلفزيوني وقوله إنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة.

وقال زمان إنه أجرى محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية باستثناء حزب رابطة عوامي الذي تقوده حسينة منذ فترة طويلة، لمناقشة الطريق إلى الأمام ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس محمد شهاب الدين.

وقال الرئيس شهاب الدين في خطاب متلفز ألقاه في وقت متأخر من أمس إن الحكومة المؤقتة ستجري الانتخابات في أقرب وقت ممكن بعد التشاور مع جميع الأحزاب وأصحاب المصلحة.

وقال أيضا إنه "اتخذ قرار بالإجماع" بالإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي المعارض وعدوة حسينة، البيجوم خالدة ضياء، التي أدينت في قضية فساد في عام 2018 لكنها نقلت إلى المستشفى بعد عام مع تدهور صحتها، وقد نفت التهم الموجهة إليها.

وقال متحدث باسم الحزب الوطني البنجلاديشي يوم الاثنين إن ضياء (78 عاما) موجودة في المستشفى و"ستبرأ من جميع التهم بشكل قانوني وتخرج قريبا".

وحكمت حسينة (76 عاما) البلاد منذ فوزها في صراع على السلطة استمر عقودا مع ضياء في عام 2009. وقال مسؤولان بالحكومة الهندية لرويترز إنها هبطت في مطار عسكري في هندون بالقرب من دلهي أمس الاثنين بعد مغادرة دكا وأضافا أن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال التقى بها هناك.

ولم يوضح المسؤولون تفاصيل بشأن إقامتها أو خططها. وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن حسينة نُقلت إلى "بيت آمن" ومن المرجح أن تسافر إلى المملكة المتحدة، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.