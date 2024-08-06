القصيفي استقبل وفداً من جامعة الجنان وأبلغه تخصيص منح دراسية في فرعيها طرابلس وصيدا

زار مسؤول العلاقات العامة والاعلام في "جامعة الجنان" محمد العرب، والاستاذ المتفرغ في الجامعة يقظان التقي، نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتقيا النقيب جوزف القصيفي.

وأبلغ العرب القصيفي قرار مجلس الجامعة "بتخصيص منح على الوحدات الدراسية في جميع التخصصات بنسبة تصل الى 50 في المائة، وذلك في فرّعي الجامعة بطرابلس وصيدا بمجرد ان يبرز طالب المنحة بطاقة نقابة المحررين، وتشمل الإفادة من هذه المنحة الصحافي المسجل على جدول النقابة وافراد عائلته".

​ومن ناحية ثانية، خصصت الجامعة للصحافيين وعائلاتهم منحة بنسبة 25 في المائة على الوحدات الدراسية في التخصصات الآتية: علوم الكومبيوتر، العلوم التمريضية، التحاليل المخبرية، الاشراف الصحي الاجتماعي، المعلوماتية الإدارية. وهي تخصصات محصورة العدد.

بدوره، رحّب القصيفي بالعرب والتقي، وطلب اليهما "نقل شكره الى رئيس مجلس أمناء الجامعة سالم يكن، ورئيسها ونائب الرئيس عابد يكن واسعد النادري على هذه البادرة الكريمة التي تساهم الى حد كبير في تخفيف الاعباء عن كاهل الزملاء الاعلاميين وتمكين افراد عائلاتهم من متابعة تحصيلهم العلمي في هذه الاحوال الصعبة التي يمر بها لبنان".

ولفت الى أن "الجامعات الخاصة في لبنان مدعوة الى التعاطي بمرونة وانسانية مع الطلاب الراغبين في التحصيل العالي وتعوزهم الامكانات المادية بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار النقدي واحتجاز اموال المودعين قسراً وظلماً في المصارف اللبنانية".