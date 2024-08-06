أعلنت مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "العدوان الإسرائيلي على بلدة ميفدون أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص".
كذلك أعلن المركز، عن "إصابة شخص بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منزلا من عدة طبقات في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما ادى الى سقوط إصابات، وسيارات الاسعاف تحركت إلى المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد 4 أشخاص في الغارة إسرائيلية على بلدة ميفدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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