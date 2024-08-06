أكّد النائب قاسم هاشم أنّ ما حصل، في بيروت وضاحيتها، من اغتيال هو انتهاك واعتداء إسرائيليّ، لافتا الى ان "إسرائيل حاولت زرع فتنة، في الاعتداء على مجدل شمس، حيث قُتل عدد من الأطفال.
وفي حديث تلفزيوني، لفت هاشم الى انه "بعد الرد أيًا كان حجم الرد أو توقيته تصبح إسرائيل صاحبة القرار في أخذ المِنطقة إلى حرب أشمل أم لا وعلى إسرائيل أن تتحمّل وزر فعلتها في لبنان وايران."
ودعا المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولية ما يحدث، "لأنّه لم يضع، يومًا، حدًا لإسرائيل لما ترتكبه من عنف واعتداءات".
وأوضح هاشم أنّ كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم، هو استكمالٌ لما تكلّم عليه، في كلمته الأولى، بعد اغتيال القادة اسماعيل هنية وفؤاد شكر.
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: بعد الرد أيًا كان حجمه أو توقيته تصبح إسرائيل صاحبة القرار بأخذ المِنطقة إلى حرب أشمل أم لا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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