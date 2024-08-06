بوحبيب: الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد تتم عبر وقف العدوان الإسرائيلي في غزة

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أنه "يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية" والخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد تتم عبر وقف العدوان الإسرائيلي في غزة".
ولفت بو حبيب، الى أنني "انقل اليوم شكر لبنان على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ويطمح لبنان ان تستمر مصر بدورها التاريخي في دعمه وهو يقدر دعم وتضامن لبنان".
وشدد على أن "لبنان أمل في استمرار مصر بلعب دورها التاريخي"، محذراً من "تمادي اسرائيل بإعتداءاتها على لبنان وغزة".
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