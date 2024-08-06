وزير الخارجية اللبناني: دور مصر محوري في دعم لبنان واستقرار المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن مصر تلعب دورًا محوريًا في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المنطقة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القاهرة لدعم لبنان. وأعرب بوحبيب عن شكره لحكومة وشعب مصر على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.

وأوضح بوحبيب أن الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه. ولفت إلى أن التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يقوض هذه الجهود، مؤكدًا أن الخطوة الأولى لتهدئة الأوضاع تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما حذر وزير الخارجية اللبناني من خطورة استمرار إسرائيل في سياستها التهجيرية، بما في ذلك محاولاتها لضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وعبّر عن تأييد لبنان للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي هذا السياق، دعا بوحبيب إلى تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزارة الصحة اللبنانية: 4 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون بجنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون الواقعة في جنوبي لبنان. الهجوم الذي وقع صباح اليوم خلف أيضًا عددًا من المصابين، وأدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنزل المستهدف.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القتلى هم من عائلة واحدة، وأن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى موقع الهجوم فور وقوعه، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأضافت أن فرق الإنقاذ عملت على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وأن الأضرار المادية التي خلفها القصف كبيرة.

كما نددت وزارة الصحة بالهجوم، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للمدنيين في المناطق المتضررة.

في هذا السياق، أكدت السلطات اللبنانية أن الوضع في جنوب لبنان يشهد تصعيدًا خطيرًا، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تستمر الاشتباكات والهجمات بين إسرائيل وحزب الله، مما يزيد من معاناة المدنيين في المناطق الحدودية.