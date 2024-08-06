إيران: الولايات المتحدة أدت دوراً في اغتيال هنية وسنعمل على مقاضاتها دولياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، أن إيران تعتزم مقاضاة الولايات المتحدة دولياً بتهمة التورط في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل في وقت سابق.

وفي تصريحاته، قال جهانغير إن إيران تعتبر أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في عملية اغتيال هنية، التي وصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية. وأضاف أن الحكومة الإيرانية ستعمل على تقديم الأدلة والوثائق المتعلقة بالدور الأمريكي في هذا الهجوم إلى المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار جهانغير إلى أن السلطات الإيرانية ستسعى إلى تعزيز التحركات القانونية ضد الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن إيران لن تتسامح مع ما وصفه "بالجرائم الموجهة ضد شعوب المنطقة". وذكر أن بلاده ستستخدم جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لتحقيق العدالة في هذه القضية.

كما انتقد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرًا أن دورها في التصعيد الأخير يعكس اهتمامًا بسيطرة إقليمية وتوسيع نفوذها العسكري. وشدد على أن إيران ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين ومواصلة دعمها للحقوق الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات جهانغير تأتي في وقت يشهد فيه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس تصعيدًا كبيرًا، مع استمرار التوترات بين القوى الإقليمية والدولية المتورطة في النزاع.

زري الأحمر أكبر من زرك".. ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع كيم جونغ أون

كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل المحادثة التي أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2017.

جاء ذلك في مقابلة لترامب مع المذيع إدين روس على منصة Kick، حيث تابع: "قال لي (كيم جونغ أون) لدي زر أحمر على مكتبي، فقلت ليست هناك مشكلة، أنا أيضا لدي زر أحمر، وهو أكبر من زرك، وهو يعمل".

وقال الرئيس الأمريكي السابق أيضا إنه أدار أغنية المغني إلتون جون Rocket Man لكيم جونغ أون، معلقا أن كيم جونغ أون "لا ينبغي أن يطلق عليه الرجل الصاروخي Rocket Man، بل الرجل الصاروخي الصغير".

وكان الرئيس السابق قد قال في وقت سابق إنه يعتزم إعادة العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد إعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر، معربا عن "افتقاده" لكيم جونغ أون.

وقد عقدت أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 يونيو 2018 في سنغافورة، وعقب الاجتماع قال ترامب إنه وقع على وثيقة "تفصيلية" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة"، ووصف الزعيم الكوري الشمالي التوقيع على الوثيقة النهائية بأنه "بداية جيدة" في العلاقات بين البلدين، ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.