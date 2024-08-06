إصابة مباشرة قرب نهاريا بعد سقوط طائرة مسيرة قادمة من جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم أن مصادر عسكرية أفادت بوقوع إصابات مباشرة بالقرب من مدينة "نهاريا" إثر سقوط طائرة مسيرة قادمة من جنوب لبنان. الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وقد أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتسبب في أضرار مادية في المنطقة المحيطة.

وفقًا للتقارير، الطائرة المسيرة التي سقطت كانت قد عبرت الحدود من جنوب لبنان قبل أن تصطدم بأحد المباني أو المناطق المفتوحة قرب "نهاريا". وقد هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغات، وبدأت في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

أشارت المصادر إلى أن الطائرة المسيرة كانت محملة بأجهزة تصوير، ويفترض أنها كانت تهدف إلى جمع المعلومات أو الاستطلاع. السلطات الإسرائيلية أكدت أن الطائرة لم تكن محملة بمتفجرات، لكنها أكدت أن الحادث يعكس تصعيدًا في التوترات بين الجانبين.

في سياق متصل، أعربت المصادر العسكرية عن قلقها من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات والاستطلاع، وأكدت أنها ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود لمواجهة أي تهديدات محتملة.

من جانبها، أدانت وزارة الدفاع الإسرائيلية الحادثة، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين في "نهاريا" والمناطق المحيطة. كما أعربت عن استعدادها للتعامل بحزم مع أي انتهاكات لسيادة البلاد.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في المنطقة توترًا متزايدًا، مع تزايد الأنشطة العسكرية والهجمات عبر الحدود.

تحليق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في سماء "نهاريا" شمال البلاد

بثت وسائل الإعلام العبرية اليوم فيديوهات تظهر تحليق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في سماء مدينة "نهاريا" شمال البلاد. الفيديوهات، التي تم تداولها على نطاق واسع، أظهرت الطائرة المسيرة وهي تحلق فوق المنطقة، مما أثار مخاوف من تصعيد محتمل.

وفقًا للتقارير، تم رصد الطائرة المسيرة في وقت متأخر من مساء أمس، وأظهرت الصور والفيديوهات التي بثتها وسائل الإعلام عبرية الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق مدينة "نهاريا" ومحيطها. وقد تم رصد الطائرة من قبل سكان المنطقة وفرق الأمن التي قامت بإجراءات فورية لمراقبة الوضع.

أوضحت المصادر العسكرية أن الطائرة المسيرة كانت مجهزة بكاميرات تصوير، وأنه لم يتم رصد أي نشاط هجومي خلال التحليق. رغم ذلك، أعربت السلطات عن قلقها من التحليق غير المصرح به للطائرات المسيرة، واعتبرت أن هذه الحادثة تأتي في إطار التصعيد المحتمل من قبل حزب الله.

في تعليق على الحادثة، أكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن القوات الجوية قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين في "نهاريا" والمناطق المجاورة. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمراقبة أي تحركات مشبوهة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تتبادل الأطراف المختلفة التهديدات والهجمات، مما يزيد من قلق السكان ويؤدي إلى تعزيز إجراءات الأمن في المناطق الحساسة.