أشار العضو كتبة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، الى أنني "حين قرّرت إيران ان تفتحت الجبهة مع إسرائيل إستخدمت اللبنانيين وحين تريد السير بتسوية تقول لحزب الله "قعود ع جنب" حين يريدون التفاوض يتوجهون الى طهران".
ورأى حاصبياني، في حديث لـ"الجديد"، أن "حزب الله لا يحمي لبنان ومن يحمي لبنان هي الإرادة الشعبية وليس قوى عسكرية على الأراضي اللبنانية تفاوض إيران باسمها لذلك عندما تكون السلطة الشرعية هي التي تأخذ قرار المواجهة من عدمها ساعة إذن يتحمل كل اللبنانيين هذه المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصبياني: حزب الله لا يحمي لبنان بل تحميه الإرادة الشعبية وليس قوى عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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