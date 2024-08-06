حريق كبير في كفرعبيدا والاهالي ناشدوا الدفاع المدني التدخل

اندلع حريق كبير في احراج بلدة كفرعبيدا وامتدت النيران بشكل كبير بسبب سرعة الهواء وقد تخوف الاهالي من تمدد النار إلى المنازل ، مناشدين الدفاع المدني التحرك السريع قبل اقتراب النيران من المنازل .

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