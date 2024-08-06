الأمن العام: لعدم ارتداء أو استخدام البزّات العسكرية العائدة لنا ومتمماتها دون إذن قانوني

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنّ "المديرية العامة للأمن العام تشدد على ضرورة عدم ارتداء أو استخدام البزّات العسكرية الجديدة أو القديمة العائدة للأمن العام ومتمماتها من أي جهة أو شخص دون إذن قانوني بذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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