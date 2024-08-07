شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنجلاديش يعين محمد يونس رئيسًا لحكومة انتقالية.. من هو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يعين رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين، الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، بعد يوم من إجبار رئيسة الوزراء شيخة حسينة على الاستقالة والمغادرة إلى الهند عقب احتجاجات حاشدة.

وقال متحدث باسم الرئاسة، إن القرار بتعيين يونس 84/ عاما/ جاء في اجتماع حضره الرئيس ومسؤولون عسكريون كبار وأعضاء بالمجتمع المدني وممثلون عن منظمي الاحتجاجات الطلابية.

يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي فيما يتعلق بمفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر. الاحتجاجات في بنجلاديش وحل الرئيس البرلمان في وقت سابق اليوم، بعدما أدت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص إلى استقالة حسينة وفرارها من بنجلاديش الاثنين.

وكان الوضع في شوارع العاصمة دكا هادئا صباح الثلاثاء بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته إدارة حسينة، وذكرت وسائل أعلام محلية اليوم أن ما يربو على 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر أعمال العنف التي اندلعت بعد استقالة حسينة.

وأضافت التقارير أن معظم الوفيات وقعت نتيجة لهجمات المحتجين على مباني الشرطة والمنشآت العامة ومساكن مؤيدي حسينة وأعمالهم التجارية.