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غضب في إسرائيل بعد اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحماس خلفًا لإسماعيل هنية

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الشارقة - اميمة ياسر - علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، على اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي تعرض للاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال مقابلة مع قناة العربية ، مساء الثلاثاء، وصف هاجاري السنوار بأنه إرهابي مسئول عن أبشع إرهاب في تاريخ البشرية وفق زعمه.

وأضاف أن هناك حربًا بين حركة حماس وإسرائيل بسبب هجمات السابع من أكتوبر، زاعمًا أنهم في مرحلة يفككون فيها القدرات العسكرية لحماس ومعاقلها.

وادعى أن قواتهم قتلت أهم قيادات حركة حماس والكثير من عناصرها ودمّروا معظم الأنفاق في غزة، وتحدث عن أنهم يحاربون لهدف مهم حيث لا يزال 115 أسيرًا موجودين في غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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