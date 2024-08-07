الحر يقتل أكثر من 120 شخصًا في اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 120 شخصًا قد لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس في طوكيو، وموجة الحر الشديدة التي ضربت العاصمة خلال شهر يوليو الماضي.

وبحسب مركز الفحص الطبي في العاصمة طوكيو، فإن غالبية الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا فوق سن الستين، وتم العثور على معظمهم داخل منازلهم، وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية.

ورغم توفر مكيفات الهواء في هذه المنازل، إلا أنه لوحظ أن الضحايا لم يقوموا بتشغيلها، وفقًا للمركز.

وتواصل السلطات الصحية اليابانية وخبراء الأرصاد الجوية نصح المواطنين بالبقاء داخل منازلهم أو مقرات عملهم، واستهلاك كميات كبيرة من السوائل لتجنب الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة استخدام مكيفات الهواء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

من جهته، أفاد مكتب الفحص الطبي بأن هذا هو أكبر عدد من الوفيات بسبب ضربة الشمس في 23 منطقة مأهولة في طوكيو خلال شهر يوليو، منذ تسجيل 127 حالة وفاة في موجة الحر التي اجتاحت البلاد في عام 2018.

