قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية طالت عشرات المنازل، وتخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم فيما أصيب آخر (18 عاما) بشظايا رصاص في الخاصرة، وشاب (20 عاما) بشظايا رصاص حي باليد.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا الذي يقع على بعد 11 كم إلى الشمال من مدينة القدس المتحلة و5 كم إلى الجنوب من مدينة رام الله.

ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات ترافقها جرافة عسكرية خلال اقتحام المخيم وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين خلال الاقتحام

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله ومخيم عقبة جبر قضاء أريحا.

واقتحم القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم وشنت حملة اعتقالات.

قالت كتائب شهداء الأقصى - نابلس في بيان "يواصل مقاتلونا الميامين في ميدان المعركة خوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني داخل أزقة البلدة القديمة، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة، مؤكدين وقوع إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو".

في حين قالت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان "حققنا إصابات مؤكدة بصفوف قوات العدو داخل المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بنابلس".