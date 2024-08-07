إعلام روسي: قوات الجيش تستخدم درونات في المعارك

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام روسية أن قوات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بدأت باستخدام درونات Veter الجديدة في المعارك، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء في بيان صادر عن الشركة المطورة لهذه الدرونات:"بدأت القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة باستخدام درونات FPV الجديدة من نوع Veter. منظومات الذكاء الاصطناعي التي حصلت عليها هذه الطائرات تمكنها من مهاجمة أهدافها بشكل مستقل، حيث يتم تحديد الهدف وتتوجه الطائرة نحوه دون تدخل المشغل. هذه الطائرات اجتازت بنجاح الاختبارات التي أجرتها المديرية الرئيسية لتنمية الابتكارات التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأشار البيان إلى أن منظومات الذكاء الاصطناعي الموجودة في هذه الدرونات تمكّن مشغليها من التحكم بها على مسافات بعيدة، الأمر الذي يضمن سلامتهم أثناء المعارك.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة يتم حاليا إنتاج نموذجين من هذه الدرونات هما Veter-10 وVeter-13، مجهزين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن تجهيزهما بكاميرات مختلفة، وتزويدهما بمعدات اتصالات وتحكم ذات ترددات مختلفة، كما تخطط الشركة لتزويد الجيش الروسي بـ 3 آلاف طائرة منها، كل شهر.