وزير العدل الأميركي: إحباط مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني

أعلنت وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، أن "أميركا أحبطت هجوماً دبّره باكستاني مرتبط بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتّحدة انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 2020".

وشدد غارلاند، في بيان، على أنّ "وزارة العدل تعمل منذ سنوات بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أميركيين لاغتيال سليماني".

ونقل البيان عن غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي والمدّعي العام الفدرالي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بريون بيس قولهم إنّ |المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أوقف ووجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة قتل بواسطة قتلة مأجورين".

وأضاف أنّ |ميرشانت أوقف في 12 تمّوز على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه".

ومع أنّه لم يحدّد الشخصيات التي استهدفها مخطط الاغتيال، استبعد وزير العدل وجود "أيّ صلة" بين المتّهم ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في 13 تمّوز الماضي.

وبحسب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر واري، فإنّ اللجوء لقتلة مأجورين هو "أسلوب إيراني بامتياز".

وأضاف أنّ "وزارة العدل لن تدّخر أيّ جهد لإيقاف ومحاسبة أولئك الذين يسعون لتنفيذ مؤامرة إيران لقتل مواطنين أميركيين".