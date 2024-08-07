سلطات الفيليبين بدأت مناورات مشتركة مع أميركا وكندا واستراليا

بدأت الفيليبين مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تستمر يومين، حسبما ذكر بيان مشترك، على وقع تزايد مطالبة الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.

وستُجرى المناورات "داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين" وستظهر "التزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومفتوحة".

وأجرت مانيلا مناورات بحرية منفصلة في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، أولا مع الولايات المتحدة ثم مع اليابان بعد يومين.

ومن المقرر أيضا إجراء تدريب مشترك لخفر السواحل قبالة خليج مانيلا الجمعة بين الفيليبين وفيتنام.