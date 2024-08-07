شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر في النيبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر في غابة على مشارف كاتمندو عاصمة نيبال بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم.

وقال نائب قائد شرطة المنطقة كريشنا براساد هوماجين إن طائرة الهليكوبتر، سقطت في غابة بالهيمالايا على بعد 57 كيلومتراً من العاصمة, مضيفاً أن ركاب الطائرة كانوا أربعة رجال وامرأة. تحطم طائرة سبق وتحطمت طائرة من طراز CRJ-200 أثناء إقلاعها في العاصمة كاتماندو، وكان على متنها 19 شخص.

ولم ينجو من التحطم سوى الطيار.