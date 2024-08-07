شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تحقق في احتيال سائق تاكسي على مسؤول بارز في أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل

احتيال السائقين

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير أن الشرطة الفرنسية بدأت تحقيقا في واقعة احتيال سائق سيارة أجرة بحصوله على 1499 يورو من مسؤول أولمبي من قطر بدلا من 14 يورو المدونة على العداد.وذكرت صحيفة لوباريزيان، أن المسؤول دفع الأجرة ببطاقة الائتمان، وأدرك لاحقا أنه دفع 100 ضعف الأجرة لرحلة قصيرة من مطعم إلى برج إيفل، ليبلغ الشرطة الفرنسية التي بدأت التحقيق في الواقعة.وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على سائق سيارة أجرة في العام الماضي بتهمة الاحتيال على السائحين الأجانب في واقعة مماثلة، إذ حصل على 1540 يورو من سائح إسباني بدلا من 40ر15 يورو.وخدع السائق حينها السائحين بأن الدفع بدون تلامس على قارئ بطاقات الائتمان لا يعمل، ليدفعهم لإدخال الرقم السري الخاص بهم بحسن نية، قبل أن يخفي السائق المبلغ الزائد الذي أدخله.