شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات بنغلاديش.. استقالة محافظ البنك المركزي عبد الرؤوف تالوكدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل تطورات الأحداث في بنغلاديش، إذ ذكرت تقارير اليوم الجمعة أن عبد الرؤوف تالوكدر محافظ البنك المركزي البنجلاديشي قدم استقالته.

وكشفت مصادر لم تحدد هويتها ومسؤولين آخرين مقربين من التطورات في البلاد هذا النبأ. التطورات في بنغلاديش فيما لم يعلق ميزبول حقي المتحدث باسم البنك المركزي على هذه الأنباء.

وكان محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء السابقة وفرارها من البلاد. فضاء من الديمقراطية وحرية التعبير وأكد أن هدف حكومته هو توفير فضاء من الديمقراطية وحرية التعبير دون خوف، حيث يمكن لكل فرد، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو الإيديولوجى، العيش فى سلام وأمن... نحن نسعى إلى نيل دعمكم لإنجاز هذا الهدف".

وبين أن الحكومة الاستبدادية السابقة احتكرت السلطة عبر مؤسسات الدولة، ووعد باستعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسات.