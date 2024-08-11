روسيا تحث إسرائيل على الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

دعت روسيا، إسرائيل إلى الامتناع عن مهاجمة المنشآت المدنية في غزة، محذرة من أن المآسي المشابهة للهجوم المميت على مدرسة في القطاع تقوّض الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق المدنية "والتي لا يمكن تبريرها"، مستشهدة ببيانات تشير إلى أن عدد قصف مراكز اللاجئين خلال الشهر الماضي وحده بلغ 13 مرة.

وتابعت زاخاروفا: "المآسي المشابهة لما حدث اليوم في مدرسة (التابعين) تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، ووقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتبادل الأسرى".

وأكدت زاخاروفا، موقف روسيا المبدئي والثابت بشأن الحاجة إلى الامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي.