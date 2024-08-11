بزشكيان سلّم البرلمان الإيراني لائحة وزراء حكومته ورشّح عباس عراقجي وزيرًا للخارجية

استلم مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) لائحة الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أجل "التحقق من مؤهلاتهم والحصول على تصويت الثقة"، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، حيث قرأ رئيس المجلس محمد باقر قاليباف نص رسالة بزشكيان في جلسة للنواب.

ومن الأسماء المقترحة من قبل بزشكيان، ترشيح سيد عباس عراقجي لوزارة الخارجية، أمير عزيز ناصر زاده لوزارة الدفاع والإسناد والقوات المسلحة، إسكندر مؤمني لوزارة الداخلية ومحسن باكنجاد وزارة النفط.

وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان، لدى النواب أسبوع واحد لمراجعة خطط الوزراء المقترحين في اللجان المتخصصة، وبعد ذلك يجب على البرلمان الدخول في فحص كفاءة الوزراء في اجتماعات متتالية في قاعة علنية.