شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين جميع ضحايا طائرة البرازيل المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت أطقم الطوارئ في البرازيل من انتشال جثامين جميع الضحايا، الذين لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب في ولاية ساو باولو من موقع الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث، إذ يواصل الخبراء والمحققون فحص الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على التسجيلات الصوتية وبيانات الرحلة. ضحايا الطائرة وفي حصيلة جديدة، رفعت شركة طيران "فيوباس" البرازيلية عدد الضحايا إلى 62 قتيلًا، هم 58 راكبًا وأربع أشخاص من أفراد الطاقم.

وكانت الطائرة من طراز (إيه تي آر 72-500) في طريقها من منطقة كاسكافيل في ولاية بارانا جنوب البلاد متجهة إلى مطار جوارولوس في مدينة ساو باولو عندما سقطت في بلدة فينهيدو.