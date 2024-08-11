نعى نائب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في بيان، إلى "عموم المسلمين واللبنانيين العلامة الحجة آية الله الشيخ حسن طراد، موضحًا أنّه قضى معظم عمره في "خدمة الدين الحنيف طالبا واستاذا ومربيا في الحوزة العلمية في النجف الاشرف"، لافتًا إلى أنّه "تابع نشاطه الديني والاجتماعي في لبنان على سنة من سبقه من علماء جبل عامل خدمة لدينه، وفي نصرة قضايا امته المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الى جانب الامام السيد موسى الصدر". وقال الخطيب: "لقد افتقدت الحوزات العلمية برحيل هذا العالم الفاضل والجليل أستاذا وفقيها المشهود لهم بالعطاء والتقوى".

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب نعى الشيخ حسن طراد: نصر قضايا أمّته المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.