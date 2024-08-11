"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط ثكنة ميتات ودمرنا التجهيزات التجسسية بموقع المالكية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:10 من ظهر يوم الأحد 11-8-2024 تجمعًا لجنود العدو في ‏محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أشار الحزب إلى أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الأحد 11-8-2024 التجهيزات التجسسية في ‏موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".