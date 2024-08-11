شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحر.. نفوق 562 ألف رأس ماشية في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى استمرار موجة الحر في كوريا الجنوبية إلى زيادة في عدد المرضى، الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحر ونفوق الماشية.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأحد أن عدد المرضى، الذين يعانون من أمراض لها علاقة بالحر، من 20 مايو حتى أمس الأول الجمعة، ارتفع إلى 2141، بزيادة 19 حالة عن الرقم الذي جرى تسجيله العام الماضي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد. موجة الحر وخلال تلك الفترة، توفي 20 شخصا بسبب أمراض ناجمة عن الحرارة الشديدة، كما أدت موجة الحر إلى نفوق 562 ألف رأس ماشية، هذا العام، بما في ذلك 526 ألف دجاجة.

بالإضافة إلى ذلك، جرى الإبلاغ عن نفوق حوالي 500 ألف سمكة في 55 مزرعة سمكية على مستوى البلاد.