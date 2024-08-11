شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتعهد بتدمير البنية التحتية العسكرية الروسية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا ستركز على تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية بشكل دائم، بعد الهجوم الجوي الروسي الأخير الذي قالت أوكرانيا إنه أسفر عن مقتل شخصين قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد يرماك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، تضمن مقطعا مصورا يظهر قوات الإنقاذ وهي تحفر بين أنقاض مبنى جرى تدميره، أنه من أجل منع مقتل المدنيين، يتعين حرمان روسيا من القدرة على القتل. طائرة مسيرة روسية وأوضح يرماك أن رجلا وابنه البالغ من العمر 4 سنوات لقيا حتفهما حين قصفت طائرة مسيرة روسية منزلهما الواقع في إحدى ضواحي كييف.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت سابقا أن المبنى الذي تعرض للقصف مساء أمس السبت أصيب بشظايا صاروخ، وقال يرماك "يتعين تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل في الحصول على إذن سريع من الحلفاء الغربيين حتى تستطيع استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.