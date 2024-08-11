شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ كوري شمالي يقتل أب وابنه في أوكرانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بإزالة القيود المفروضة على كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة طويلة المدى التي تحصل عليها من حلفائها الغرب.

وذلك عقب هجوم روسي مميت بالقرب من كييف، قال إنه من المرجح أن يكون قد جرى فيه استخدام صاروخ كوري شمالي.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" اليوم الأحد "الروس ليس لديهم قيود جغرافية على استخدام مثل هذه الأسلحة- منذ الأيام الأولى لبدء الحرب الشاملة، تتعرض أراضي دولتنا لتهديد مستمر بالهجوم".

وأضاف "عندما لا تكون لقدرات أوكرانيا طويلة المدى حدود، سوف يصبح لهذه الحرب بالطبع حدود- سوف نقرب حقا من نهايتها". صواريخ كوريا الشمالية ويشار إلى أن أوكرانيا غير مسموح لها باستخدام الأسلحة الغربية لاستهداف الأهداف في عمق الأراضي الروسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف قادة أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي ذلك إلى جرهم إلى الحرب.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 30 صاروخا و أكثر من 800 قنبلة انزلاقية على أوكرانيا خلال أسبوع، وأدان " الهجوم الإرهابي المتعمد" الروسي الذي وقع في ضاحية كييف مطلع الأسبوع مما أودى بحياة أب وابنه "4 أعوام" قائلا إن المعلومات الأولية تشير إلى أن روسيا استخدمت صاروخا كوريًا شماليًا.