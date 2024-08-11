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بيلاروسيا تبدأ في نقل دبابات إلى الحدود مع أوكرانيا

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د ب أ- موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع في مينسك اليوم الأحد، إن بيلاروسيا بدأت في نقل دبابات إلى حدودها مع أوكرانيا، عقب ما تردد عن إسقاط عدة طائرات درون أوكرانية في مجالها الجوي.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو على تطبيق " تليجرام" يظهر تحميل الدبابات على عربات سكة حديد، وجاء في البيان أنه الوحدات وُضعت على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر.

تعزيز القوات

ويأتي ذلك عقب أن أمر رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، بتعزيز القوات في منطقتي جوميل ومازير جنوب شرق البلاد، المتاخمتين لأوكرانيا، لكي تتمكن من الرد على الاستفزازات المحتملة من جانب كييف.
وقال لوكاشينكو أمس السبت، إن النظام الجوي للبلاد وُضع على أهبة الاستعداد بعد تسلل ما يعتقد أنها 10 طائرات درون أوكرانية إلى الجزء الشرقي للبلاد في منطقة كاستسيوكفيشي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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