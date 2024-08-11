شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تبدأ في نقل دبابات إلى الحدود مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز القوات

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع في مينسك اليوم الأحد، إن بيلاروسيا بدأت في نقل دبابات إلى حدودها مع أوكرانيا، عقب ما تردد عن إسقاط عدة طائرات درون أوكرانية في مجالها الجوي.ونشرت الوزارة مقطع فيديو على تطبيق " تليجرام" يظهر تحميل الدبابات على عربات سكة حديد، وجاء في البيان أنه الوحدات وُضعت على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر.ويأتي ذلك عقب أن أمر رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، بتعزيز القوات في منطقتي جوميل ومازير جنوب شرق البلاد، المتاخمتين لأوكرانيا، لكي تتمكن من الرد على الاستفزازات المحتملة من جانب كييف.وقال لوكاشينكو أمس السبت، إن النظام الجوي للبلاد وُضع على أهبة الاستعداد بعد تسلل ما يعتقد أنها 10 طائرات درون أوكرانية إلى الجزء الشرقي للبلاد في منطقة كاستسيوكفيشي.